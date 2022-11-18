Москва, 18 ноября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Смертная казнь является чистой карой по понятным причинам. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Меня учили в университете много лет назад уголовному праву. И говорили о том, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица — с другой. И только смертная казнь — чистая кара по понятным причинам», — заявил Медведев.

Он напомнил в этой связи о принципе «жизнь за жизнь», который был известен «ещё с ветхозаветных времён (Левит, 24:20)».

Медведев также назвал «ублюдками» боевиков киевского режима, расстрелявших военнослужащих из России. По его мнению, все причастные к расстрелу российских солдат «не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой»: «Даже если на их поиски уйдут годы».