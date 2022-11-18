Одесса, Бывш. УССР, , 21:43 — REGNUM Жители города Одессы (территория б. УССР) перекрыли улицу, возмущаясь ситуацией с энергоснабжением. Видео акции протеста публикует 18 ноября телеграм-канал «Политика страны».

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Люди перекрыли дорогу из-за отключений света. На одном из видео участница протестов напомнила, что на дворе «ХХI век».

Как отмечает телеграм-канал «Операция Z. Военкоры русской весны», на видео запечатлена акция протеста в Вузовском районе Одессы. По данным жителей, электроэнергии нет уже четвертый день подряд.

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