Краснодар, , 21:34 — REGNUM В Краснодарском крае вековой юбилей отметил участник штурма Берлина Михаил Трофимович Некрыш. Старший сержант разведки в победном 1945 году на здании рейхстага оставил надпись: «Я с Кубани». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября сообщили в администрации Кубани.

Медали ветерана Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны из Северского района Михаил Трофимович молодым парнем окончил школу младшего командного состава. В армию был призван в Ленинграде ещё до военного лихолетья. В годы Великой Отечественной войны служил разведчиком. Принимал участие в форсировании реки Висла в 1944 году, затем — в освобождении Варшавы и взятии Берлина.

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

После войны Михаил Некрыш трудился в нефтяной промышленности, работал оператором подземного ремонта скважин.