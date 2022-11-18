Москва, , 21:13 — REGNUM 18-летний фланговый атакующий полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал самым молодым футболистом в истории сборной России. Игрок вышел в стартовом составе на товарищеский матч с командой Таджикистана в возрасте 18 лет 15 дней.

Игорь Акинфеев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом, Сергей Пиняев побил рекорд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, дебютировавшего за взрослую национальную сборную в возрасте 18 лет 20 дней.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев принял участие в 11 турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.