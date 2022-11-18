Краснодар, 18 ноября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Ещё более 100 казаков Кубанского казачьего войска, прошедшие боевое слаживание, отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края 18 ноября.

телеграм-канал атамана ККВ Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов

«Почти 2,8 тыс. казаков выполняют боевые задачи в составе бригады «Кубань», воинских частей и добровольческих отрядах на различных направлениях, противостоят нацистам со всего мира. Сотни лет кубанские казаки защищают рубежи Отечества и сражаются с врагами России, как и сейчас, участвуя в спецоперации», — отметил на церемонии отправки казаков в Донбасс заместитель главы Кубани, войсковой атаман Александр Власов.

Он пожелал кубанским казакам вернуться домой с победой и подчеркнул, что семьям добровольцев будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.