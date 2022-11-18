Москва, 18 ноября, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Экипаж катера «Арарат», который помогал вывозить жителей Херсона на левый берег Днепра, удостоен государственных наград. Соответствующий указ подписал 18 ноября президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

Капитан Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк удостоены орденов Мужества, матрос Роман Уваров награждён медалью «За спасение погибавших». Орденом Мужества награжден и начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко.

Наградами экипаж «Арарата» удостоен «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского и профессионального долга в экстремальной ситуации.

Экипаж катера «Арарат» был задействован в перемещении жителей Херсона на левый берег Днепра. В последний рейс выяснилось, что катер не смог вместить всех желающих, и экипаж вернулся за оставшимися людьми, чтобы вывезти их.

Как сообщало ИА REGNUM, организованное перемещение жителей Херсона и правобережных районов области власти начали в середине октября и проводили до первых чисел ноября.