Донецк, 18 ноября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Указ об увольнении с военной службы призванных в рамках мобилизации студентов вузов ДНР подписал 18 ноября временно исполняющий обязанности главы республики. Документ опубликован на сайте администрации главы региона.

Цитата из х/ф «Депутат Балтики». Реж. Иосиф Хейфиц, Александр Зархи. 1936. СССР Студенты на лекции

Согласно опубликованному заявлению, с военной службы увольняют студентов, призванных на военную службу по мобилизации.

Речь идёт о тех, кто обучается по очной и очно-заочной формам по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях и получает образование соответствующего уровня впервые.

Аналогичный указ подписал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Документ опубликован на сайте главы ЛНР.