Москва, 18 ноября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что у него запланирован концерт в Новый год, в связи с чем ему будет не до отдыха. Его слова приводит издание «Известия».

Okras SHAMAN

Как признался музыкант, до переезда в Москву он продолжительное время работал певцом в ресторане в Новомосковске, поэтому знаком с форматом работы на корпоративах.

«Поэтому работа на корпоративах, заказниках, юбилеях, свадьбах и банкетах для меня привычна. Там такие же зрители, как и на любом другом концерте», — сказал SHAMAN.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, SHAMAN планирует выступить с концертом в Донбассе. Артист пока не стал раскрывать дату выступления, однако заверил, что поедет в Донбасс, несмотря на страх из-за неспокойной обстановки в регионе.