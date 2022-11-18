Рим, 18 ноября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В целом ряде городов Италии 18 ноября прошли акции протеста студенческих профсоюзов, передают национальные СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Значительная часть лозунгов была посвящена новому правому правительству страны (сформировано в октябре 2022 года) — студенты недовольство пришествием к власти правоконсерваторов.

Кроме того, часть требований на плакатах носили экономический характер, выражалось недовольство ростом цен. В ряде городов, в частности, в Турине, начались столкновения с сотрудниками полиции.

В министерстве образования сообщили о своей готовности к диалогу, но отметили, что его нужно вести в должных форматах.