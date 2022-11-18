Каир, 18 ноября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Сборная Бельгии по футболу в рамках товарищеской встречи уступила команде Египта. Основное время матча, проходившего Эль-Кувейте на стадионе «Джабер аль-Ахмед», завершилось со счетом 2:1.

Fifa.com Мохамед Салах

Единственный гол сборной Бельгии на 76-й минуте встречи забил 22-летний нападающий «Ланса» Лои Опенда после передачи Янника Феррейры Карраско. В составе команды Египта забитыми мячами отметились Мостафа Мохамед (33’) и Махмуд Хассан (46’ Мохамед Салах).

Статистика матча (Египет/Бельгия)

Удары 6/8

Удары в створ 5/2

Владение 33%/67%

Угловые 2/9

Нарушения 5/10

Составы команд:

Египет: эль-Шенави, Габр (Галаль, 77’), Хегази, Тауфик, Хамди, Хамед, эль-Ненни, Хамада (Аль-Сайед, 88’), Хассан (Ашур, 88’), Салах (Хассан, 88’), Мохамед (Сайед, 72’).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Теате (Вертонген, 71’), Карраско, Кастань (Доку, 82’), Дебаст, Витсель, Де Брёйне (Мертенс, 46’), Азар (Менье, 71’), Ванакен (Тилеманс, 46’), Батшуайи (Опенда, 46’).