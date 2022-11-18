Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис 18 ноября официально выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Демпартии в палате представителей США на фоне того, как экс-спикер Нэнси Пелоси объявила об уходе в отставку, сообщает Reuters.

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«Я пишу, чтобы смиренно попросить вашей поддержки на должность лидера демократов палаты представителей», — написал Джеффрис в письме, опубликованном его офисом.

Голосование за нового лидера Демпартии в палате представителей пройдет 30 ноября и у Джеффирса пока нет конкурентов.

Напомним, по итогам промежуточных выборов демократы уступили большинство в палате представителей Республиканской партии.

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