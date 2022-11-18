Манама, , 20:43 — REGNUM 18 ноября национальная сборная Сербии по футболу в рамках товарищеской встречи разгромила сборную Бахрейна. Основное время матча завершилось со счетом 5:1.

Сергей Милинкович-Савич (сс) Эдгар Брещанов

Забитыми мячами в составе команды Сербии отметились Душан Тадич (8’, 50’ Душан Влахович), Душан Влахович (51’ Душан Тадич), Филип Джуричич (87’ Марко Груич) и Лука Йович (90’ Душан Влахович). Единственный гол Бахрейна на 15-й минуте встречи ударом с пенальти забил Абдулла Юсеф Хелаль.

Составы команд:

Бахрейн: Шаффер, Бенадди, Аль-Хайам, Аль-Асфур, Мадан (Аль-Хумайдан, 57’), Харам, Аль-Шаих, Мархун, Юсуф (Исса, 73’), Иса Хашим.

Сербия: Милинкович-Савич, Павлович, Миленкович, Митрович (Лазович, 46’), Живкович (Влахович, 46’), Младенкович, Гудель, Тадич (Джуричич, 60’), Милинкович-Савич (Груич, 60’), Илич (Максимович, 70’), Йович.