Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве завершены работы по благоустройству в районе станции метро «Некрасовка». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Строительство парка возле метро. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Ранее возле станции метро «Некрасовка» было выполнено благоустройство прилегающей территории, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ, ТПУ «Некрасовка», сквер и подземные пешеходные переходы. В связи с этим появилась необходимость привести в порядок участок улицы Покровская — от Проектируемого проезда №598 до Рождественской улицы», — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, главной задачей было сделать территорию удобной для местных жителей, поэтому привели в порядок тротуары, обустроили удобные пешеходные маршруты с лавочками, заменили асфальт на проезжей части, обновили газон.

Кроме того, на наземных пешеходных переходах установили четыре опоры контрастного освещения, а всё пространство освещают более 30 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками.