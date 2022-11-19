Москва, 19 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Москве завершены работы по благоустройству в районе станции метро «Некрасовка». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Строительство парка возле метро. Некрасовка. Москва

«Ранее возле станции метро «Некрасовка» было выполнено благоустройство прилегающей территории, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ, ТПУ «Некрасовка», сквер и подземные пешеходные переходы. В связи с этим появилась необходимость привести в порядок участок улицы Покровская — от Проектируемого проезда №598 до Рождественской улицы», — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, главной задачей было сделать территорию удобной для местных жителей, поэтому привели в порядок тротуары, обустроили удобные пешеходные маршруты с лавочками, заменили асфальт на проезжей части, обновили газон.

Кроме того, на наземных пешеходных переходах установили четыре опоры контрастного освещения, а всё пространство освещают более 30 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками.