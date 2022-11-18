Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Дети экс-президента США Дональда Трампа ничего не сделали финансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу после того, как в 2017 году они узнали о его налоговом мошенничестве, заявил 18 ноября Вайссельберг на судебном процессе по уголовному делу о его мошенничестве.

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Вайссельберг рассказал, что в 2017 году Trump Organization привела в порядок свои налоговые бумаги в ожидании дополнительных проверок из-за того, что Трамп стал президентом, а его дети, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, возглавили компанию.

Юрист отметил, что тогда оба ребенка Трампа узнали, что компания оплачивала Вайссельбергу личные расходы, таким образом он получал дополнительный доход, о котором не сообщал налоговым органам. Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу тогда также стало известно, что другие руководители получали бонусы, как будто они были независимыми подрядчиками.

Напомним, Вайссельберг признался в августе в рамках сделки со следствием в уклонении от уплаты налогов на сумму около $1,76 миллиона.