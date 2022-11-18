Москва, 18 ноября 2022, 20:33 — REGNUM Преступление боевиков ВСУ, садистки расстрелявших пленных, — это нацизм, поощряемый Западом, говорится в опубликованном 18 ноября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По поводу видео, на котором боевики ВСУ расстреляли 11 российских военнопленных, а затем глумились над мёртвым, российский дипломат отметила, что подобные многочисленные свидетельства преступлений уже не раз «были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада».
Автор заявления подчеркнула, что эту расправу устроили боевики ВСУ, служащие не в нацистском батальоне. Это сделали военные ВСУ, «выполняющие официальные приказы своих командиров». Международные организации должны осудить это преступление.
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