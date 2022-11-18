Москва, , 20:33 — REGNUM Преступление боевиков ВСУ, садистки расстрелявших пленных, — это нацизм, поощряемый Западом, говорится в опубликованном 18 ноября заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По поводу видео, на котором боевики ВСУ расстреляли 11 российских военнопленных, а затем глумились над мёртвым, российский дипломат отметила, что подобные многочисленные свидетельства преступлений уже не раз «были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада».

Мария Захарова «Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими <…> неонацисты».

Автор заявления подчеркнула, что эту расправу устроили боевики ВСУ, служащие не в нацистском батальоне. Это сделали военные ВСУ, «выполняющие официальные приказы своих командиров». Международные организации должны осудить это преступление.

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