Калининград, 18 ноября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В Калининградской области прошла торжественная отправка мобилизованных военнослужащих на полигоны и в учебные центры. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщили в Минобороны России 18 ноября.

t. me/glebnikitin_nn Мобилизованные

Уточняется, что около 200 военнослужащих были отправлены самолетом военно-транспортной авиации ВКС России в учебные центры и на полигоны для дальнейшего обучения в рамках курса боевой подготовки и боевого слаживания.

В ведомстве отметили, что в ходе боевого слаживания военнослужащие овладеют навыками действий в составе подразделений и освоят комплексное применение боевой техники и различного вооружения.

Напомним, что это уже вторая часть мобилизованных, отправленных на боевое слаживание. 12 октября 140 военнослужащих также торжественно проводили на аэродроме Чкаловск.