Милан, Италия, 18 ноября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Работники миланского театра «Ла Скала» намерены провести забастовку, передают местные СМИ 18 ноября.

Steffen Schmitz Милан

Они недовольны предложенным администрацией новым контрактом и требуют увеличения зарплаты, ссылаясь на значительную инфляцию и необходимость пополнения пенсионных фондов.

Предполагается, что забастовка пройдет 26 ноября, когда должна состояться генеральная репетиция «Бориса Годунова» (этой оперой «Ла Скала» 7 декабря открывает новый сезон).