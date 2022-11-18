Вашингтон, 18 ноября 2022, 20:35 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис вместе с лидерами пяти других стран во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвала осудить ракетный пуск Северной Кореи, сообщает 18 ноября Reuters.

Камала Харрис
Камала Харрис
Gage Skidmore

Харрис созвала на экстренное собрание лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи, Канады и Новой Зеландии после того, как за несколько часов до открытия саммита Северная Корея провела испытание ракеты.

«Такое поведение Северной Кореи в последнее время является наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Оно дестабилизирует безопасность в регионе и неоправданно повышает напряженность», — указала вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Читайте ранее в этом сюжете: США призвали страны мира осудить ракетный пуск Северной Кореи