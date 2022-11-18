Вашингтон, 18 ноября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис вместе с лидерами пяти других стран во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвала осудить ракетный пуск Северной Кореи, сообщает 18 ноября Reuters.

Gage Skidmore Камала Харрис

Харрис созвала на экстренное собрание лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи, Канады и Новой Зеландии после того, как за несколько часов до открытия саммита Северная Корея провела испытание ракеты.

«Такое поведение Северной Кореи в последнее время является наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Оно дестабилизирует безопасность в регионе и неоправданно повышает напряженность», — указала вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря.