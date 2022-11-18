Рим, , 20:22 — REGNUM При внесении поправок в бюджет 2022 года правительство Италии намерено изыскать средства для дополнительной поддержки семей и рождаемости, передает 18 ноября информагентство ANSA.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что поправки могут быть внесены 21 ноября, одновременно с выделением 21 млрд евро на смягчение последствий роста цен на энергоресурсы для граждан и бизнеса.

Как сообщалось ранее, в новом составе правителььства Италии (сформировано в оетябре 2022 года) министерство по делам семьи получило новое название — «по делам семьи, рождаемости и равных возможностей».

В последние несколько лет уровень рождаемости в Италии устанавливает один «рекорд» за другим, а смертность превышает рождаемость почти вдвое.