Москва, , 20:24 — REGNUM ВТБ продаёт доллары и евро всего за 64 рубля и связано это не с теорией заговора, а с возможным открытием филиала банка в Крыму, ведь это приведет к усилению санкций, а значит иностранная валюта для банка будет «мёртвым грузом». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 18 ноября экономист Александр Воронков.

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«ВТБ распродаёт доллары. Все же сразу думают, что образовалась какая-то новая теория заговора, что ВТБ что-то знает, поэтому избавляется от долларов. Нет, я думаю, что если бы такая ситуация была, то валюту бы стали раздавать все финансовые институты, не только ВТБ. Связано это с тем, что ВТБ планируют открыть отделение в Крыму», — отметил экономист.

Он также добавил, что, в этой связи стоит ждать усиление санкций со стороны Запада. Это будет означать, что работа с с валютами, с долларом будет бессмысленной, он станет «мёртвым грузом» для ВТБ.