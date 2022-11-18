Херсон, 18 ноября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. По жителям населённого пункта Алёшки (Херсонская область) нанесли удар ВСУ 18 ноября в ходе эвакуации людей, сообщает телеграм-канал «Главное в Херсоне».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ссылаясь на руководство региона, канал уточняет, что Алёшки были обстреляны бандеровской армией из миномётов, когда людей эвакуировали на безопасную территорию.

В итоге «снаряд попал в точку сбора эвакуируемых, повреждено много частных домов».