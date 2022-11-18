Рим, 18 ноября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Расходы бюджета Италии на содержание парламента страны, несмотря на сокращение его численности, не изменились, передает Corriere della Sera 18 ноября.

Fratello.Gracco Зал заседаний итальянского сената

В новом составе парламента (избран в сентябре 2022 года) число и депутатов, и сенаторов по инициативе популистского «Движения 5 звезд» сократилось на треть. Предполагалось, что это поможет высвободить значительный объем средств.

Вместо этого расходы остались прежними, но теперь каждый парламентарий «стоит» бюджету 77 тысяч евро в год вместо 49 тысяч.