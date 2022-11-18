Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:08 — REGNUM В Приуральском районе ЯНАО около рыбацкого посёлка Ямбура под лёд ушли 80 оленей. Люди при этом не пострадали, сообщает ИА «Север-Пресс» о ссылкой на начальника отдела по агропромышленному комплексу администрации Приуральского района Юрия Лаптандера.

Ямал Etnic.ru

Семья тундровиков перегоняла стадо оленей через замёрзшую реку Обь. Но лёд не выдержал, и по предварительным данным под воду ушли 80 животных.

«Есть информация, что по этому участку Оби ранее уже прошли благополучно две оленеводческих семьи. Вероятно, лёд ещё недостаточно крепкий и поэтому не выдержал нагрузки. К тому же в районе действует запрет выхода на лёд», — пояснил изданию Юрий Лаптандер.

Отмечается, что семья оленеводов осталась на месте трагедии и по возможности люди пытаются достать туши животных из полыньи. Делают они это, по словам чиновника районной администрации, чтобы убрать за собой.

Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, толщина льда на водоемах региона составляет от 15 до 25 сантиметров, что вполне достаточно для проезда на автомобиле. Однако во льду ещё есть полыньи, и передвижение по нему может быть опасно. Водителей просят дождаться официального разрешения на передвижение по зимним водоемам. Пока на это введён запрет.