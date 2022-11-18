Видео с расстрелом российских военных смотрят и оценивают в ООН
Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. К изучению видео, на котором боевики ВСУ расправились над безоружными пленными в Донбассе, приступили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, сообщила 18 ноября сотрудник пресс-службы УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.
Eric Bridiers
Совет по правам человека в ООН
«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — рассказала Тросселл в интервью РИА Новости.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что видеоматериал кровавой расправы над российскими военными, которое 18 ноября попало в интернет, передан Россией в международные организации, в том числе коллегам из ООН.