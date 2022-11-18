Женева, Швейцария, , 19:27 — REGNUM Привязывание людей к столбам, которое позволили себе бандеровские власти, унижает человеческое достоинство и не оправдано ни при каких обстоятельствах, сообщили 18 ноября в пресс-службе Международного комитета Красного Креста.

Херсон Libkos/AP

Комментируя появившиеся в интернете фотографии, на которых изображены привязанные к столбам жители Херсона, пресс-служба МККК заявила, что произошедшее бесчеловечно, унизительно и жестоко.

Такое обращение с людьми «запрещено как международным гуманитарным правом, так и международным правом в области прав человека», заявила организация в интервью РИА Новости, добавив: «Они (такие действия — прим. ИА REGNUM) не оправданы ни при каких обстоятельствах».

Напомним, вышеупомянутые фото опубликовало в середине ноября Associated Press. Жителей Херсона новые бандеровские «власти» наказали, привязав к столбам «за сотрудничество с российскими военными».

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