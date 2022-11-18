В Москве решили отказаться от массовых новогодних мероприятий
Москва, 18 ноября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Москву украсят и сделают ярче к празднованию Нового года, однако массовых мероприятий в городе не планируется. Об этом 18 ноября заявил мэр города Сергей Собянин.
По словам градоначальника, за формат празднования Нового года проголосовали около 300 тысяч человек. За обычный формат выступили 29%, а 52% предложили в этот раз отказаться от массовых мероприятий.
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«От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться», — написал Собянин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин предложил жителям столицы принять участие в голосовании о формате празднования Нового года в Москве в 2023 году. Он добавил, что если не отказываться от празднования ради «мифической экономии», то доходы от ярмарок и других мероприятий можно будет направить на поддержку спецоперации.