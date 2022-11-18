Челябинск, , 19:08 — REGNUM В Челябинской области вручили первый жилищный сертификат жительнице Херсонской области, вынужденно покинувшей свой регион. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства строительства и инфраструктуры.

Жильё Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление гражданки было зарегистрировано 11 ноября. А уже 18-го сертификат торжественно вручили. Его обладательницей стала 81-летняя женщина.

В минстрое добавили, что всего на Южном Урале зарегистрировано 12 заявлений от жителей Херсона и Херсонской области. Люди просят выдать им жилищные сертификаты.

Обладатели такого документа могут приобрести жильё на первичном или вторичном рынке. Средства на эти цели предоставляются из федерального бюджета Фондом развития территорий в виде финансовой помощи региону на реализацию таких мер господдержки.