Москва, , 19:06 — REGNUM В международные организации Россия направит видеоматериалы расправы ВСУ над российскими военными в Донбассе, сообщили 18 ноября в пресс-службе СПЧ РФ.

Валерий Фадеев © A.Savin

Комментируя выложенную в интернет видеозапись казни пленных военнослужащих ВС РФ, глава СПЧ РФ Валерий Фадеев назвал преступление бандеровцев демонстративным и вызывающим, отметив, что налицо нарушение всех возможных норм и правил, да и просто морали.

Валерий Фадеев «Будем требовать реакции международной общественности и расследования и у меня уже не столь пессимистичный взгляд на это».

Он добавил, что уже получил ответ по ранее отправленным в Управление верховного комиссара ООН по правам человека материалам, касающимся внесудебных расправ под Купянском и по обстрелу гражданской переправы в Херсоне.

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