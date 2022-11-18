Луганск, , 18:56 — REGNUM Расстрел сдавшихся в плен российских солдат — «по всем конвенциям, тяжкое военное преступление», отметил 18 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

“На первом видео нацисты берут в плен наших бойцов, а затем уже на втором видео видно, как те же люди, которые сдались в плен, лежат убитые. Их просто расстреляли во дворе дома», — указал военкор.

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах было распространено видео, на котором, предположительно, солдаты ВСУ расстреливают сдавшихся в плен российских военнослужащих.

Позже были опубликованы биографические сведения о тех, кто совершил это преступление (их лица хорошо различимы на видео). Двое из них являются выпускниками харьковского университета МВД.