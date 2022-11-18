Москва, 18 ноября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Дело об убийстве девушки в Москве после угроз должно стать показательным, убежден глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Убийство

«Вот с этим существом нужно разбираться очень, очень тщательно. В первую очередь для выводов насчёт того, кто и зачем к нам едет. Почему-то параллели со вчерашней информацией о казни тварями наших солдат в зоне СВО», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

По его убеждению, «дело должно стать и обязательно будет показательным по всем направлениям».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне, 17 ноября, девушка звонила в полицию и жаловалась на преследование, полицейские выезжали на вызов, но никого не нашли. А уже 18 ноября тело 29-летней девушки с колото-резаными ранениями груди обнаружили на Севастопольском проспекте в Москве, сообщили в прокуратуре Москвы.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).