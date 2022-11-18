Калининград, , 18:50 — REGNUM Владельца ночного калининградского клуба Владимира Семенова осудили за нанесение травм популярному актеру Павлу Прилучному. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Павел Прилучный Цитата из интервью для проекта «вМесте»

Суд назначил бизнесмену 1 год 5 месяцев исправительных работ. Также будет удержано 15% его заработной платы в доход государства.

После проверки приговора прокуратура рассмотрит вопрос о наличии оснований для его обжалования.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2020 года. После избиения Прилучного доставили в Москву, у него диагностировали перелом костей лица, ссадины и ушибы головы.

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