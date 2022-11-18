Вашингтон, 18 ноября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Новый владелец Twitter Илон Маск отказался от идеи запрета удаленной работы сотрудников социальной сети. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Heisenberg Media Илон Маск

По данным источника, такое решение Маск принял из-за массовых увольнений и критики новых условий работы. Теперь потребовать дистанционный формат работы может любой сотрудник, но под ответственность его руководителя.

Помимо этого, Маск смягчил свою политику в отношении сокращений, вернув сразу нескольких уже уволенных ключевых сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около трех тысяч сотрудников Twitter решили уволиться после того, как 17 ноября новый владелец Илон Маск поставил им ультиматум, заявив, что они должны либо начать отрабатывать «долгие часы с высокой интенсивностью», либо уйти с работы, получив трехмесячную зарплату.