Москва, 18 ноября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Пакет поправок, призванный смягчить последствия второго этапа замены аукционами действующей системы распределения квот на добычу морских биоресурсов по «историческому принципу», внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«В рамках первого этапа должно быть построено 64 судна, из которых на конец сентября заказчикам передано всего семь, поэтому мы предлагаем сместить сроки на три года, пока все суда не войдут в эксплуатацию. Мы также предлагаем исключить обязательства для инвесторов рыбоперерабатывающих комплексов по строительству рыбопромысловых судов. В ином случае им придется уже сейчас размещать заказы на загруженных судоверфях, что также приведет к срыву графика и затяжке получения инвестиционной квоты для начала ее освоения», — сказал Миронов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что социалисты предлагают перенести с 1 января 2022 года на 1 января 2026 года срок вступления в силу положений о втором этапе программы инвестиционных квот вылова водных биоресурсов в части строительства рыбопромысловых судов.

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о втором этапе механизма выделения инвестиционных квот. В целом законопроект устанавливает второй этап механизма выделения инвестиционных квот. Предполагается выделение дополнительных 20% общих допустимых уловов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% — определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% общих допустимых уловов таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги. Новый виды квот добычи (вылова) водных биоресурсов предлагается закреплять на 15 лет.

Также предусматривается условие принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных биоресурсов в случае нарушения обязательства инвестора об осуществлении производства рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов в рамках инвестиционных квот в объеме не менее 70% таких квот в течение двух лет подряд с момента распределения инвестиционных квот на береговой объект инвестиций.

С принятием закона прекратят свою деятельность свыше 70 дальневосточных предприятий, которые имеют исключительно «историческую» часть промышленной квоты на добычу крабов, указал Миронов. Это не только спровоцирует потерю рабочих мест, но и лишит средств к существованию население прибрежных поселков, приведет к полному развалу социальной инфраструктуры, добавил парламентарий.