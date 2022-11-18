Манчестер, Великобритания, 18 ноября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. 18-летний аргентинский фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо признан лучшим игроком команды по итогам ноябрьских матчей. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед»

В ноябре Гарначо принял участие в четырех матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Действующее соглашение аргентинца с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 5 миллионов евро.