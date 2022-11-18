Москва, , 18:24 — REGNUM Флагманский магазин одежды H&M на Пушкинской площади в центре Москвы будет закрыт 30 ноября. В настоящий момент в магазине распродают остатки товаров со складов. Одежду и обувь продают со скидкой 50%, а косметику и аксессуары — 70%. При этом, большинство вещей — детские и женские, а товары мужского отдела и для дома практически закончились.

Покупатели с пакетами с товарами из магазина H&M, временно возобновившего работу Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным РИА Новости, о скором закрытии магазина предупреждают покупателей и рекомендуют им в случае возникновения вопросов обращаться в службу поддержки.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что флагманские магазины H&M продолжат работать в России после 30 ноября. Позднее в компании уточнили, что торговые точки будут работать, пока большая часть товаров не будет распродана.