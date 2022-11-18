Киев, , 18:32 — REGNUM Половина объектов энергосистемы на территории б. УССР выведена из строя, заявил 18 ноября представитель правительства киевского режима Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

Денис Шмыгаль Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом киевский чиновник заявил по итогам встречи в Киеве с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

Шмыгаль пояснил, что б. УССР нуждается на этом фоне «в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики и поставок дополнительного оборудования».

К тому же, сказал чиновник, Киеву необходимы деньги для закупки дополнительных объёмов газа и «для большей поддержки энергетического сектора».

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