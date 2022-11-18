Киев, 18 ноября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Половина объектов энергосистемы на территории б. УССР выведена из строя, заявил 18 ноября представитель правительства киевского режима Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

Об этом киевский чиновник заявил по итогам встречи в Киеве с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом.

Шмыгаль пояснил, что б. УССР нуждается на этом фоне «в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики и поставок дополнительного оборудования».

К тому же, сказал чиновник, Киеву необходимы деньги для закупки дополнительных объёмов газа и «для большей поддержки энергетического сектора».