18 ноября 2022 | Время чтения 15 мин

В условиях вакуума, возникшего в клане Рокфеллеров со смертью последнего из пятерки братьев – Дэвида, просела политическая составляющая совместного олигархического проекта. Ротшильды решили ее по собственному разумению – созданием Совета по инклюзивному капитализму при Ватикане. Межклановый раздел бизнеса и политики уступил место внутреннему, в рамках которого французская ветвь (Давид де Ротшильд) отвечает за финансы, а политика передана британской ветви (Линн де Ротшильд).

Владимир Павленко, , 19:59 — REGNUM 8 ноября в Британии умер Ивлин де Ротшильд, банкир, косвенно причастный к происходящему сегодня в мире. Подробности о его роли только запутают и осложнят понимание, если не уложить его в более широкий контекст положения семейства Ротшильдов в мировой политике, не только в финансах. Сразу оговоримся, что на политику влияли не все Ротшильды, древо которых за шесть поколений разрослось до масштабов немаленькой энциклопедии. Поэтому упомянем только «политические» ветви.

Большая игра, мировое правительство Иван Шилов © ИА REGNUM

Итак, у основателя династии Майера Амшеля, близкого партнера Гессенского дома, было пять сыновей, которые расселились по Европе и втерлись в доверие к местным правящим династиям, получив доступ к управлению их финансами. Три династии Ротшильдов — австрийская (Соломон), итальянская (Карл — Калман) и немецкая, гессенская (Амшель) — в разные годы пресеклись; в наследство от последней остались расположенные во Франкфурте-на-Майне европейские финансовые институты. Выжили, получили развитие и сохранились две династии — британская, берущая начало от Натана, и французская — от Джеймса (Якоба) Ротшильда, объединенные в главном фамильном англо-французском банке Rothshild & Sons. Братья-банкиры работали в доле; известным является факт «разводки», устроенной ими Наполеону, в результате которой одураченный завоеватель Европы лично способствовал переправке в Испанию золота с Британских островов для финансирования сражавшегося против него же корпуса Веллингтона. Кстати, к организации Французской революции и Наполеоновских войн приложил руку и основатель семейства, финансировавший главное «предприятие» иезуита Адама Вейсгаупта — орден иллюминатов (нынешний «Великий Восток»), который, кроме Баварии, где он был запрещен, имел еще два крупных центра — в Кёльне и все том же Франкфурте.

Ивлин де Ротшильд Erik den yngre

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В XX веке Кёльн стал плацдармом для возвышения Гитлера, а после войны американские оккупанты Германии с помощью Ватикана использовали иллюминатскую рейнско-баварскую (кельнско-мюнхенскую) связку для создания блока ХДС/ХСС, разделив национал-социализм на национальную и социальную составляющие, второй из которых в виде СДПГ занялись оккупанты-англичане, вытравлявшие из этой партии влияние марксизма.

В 1815 году Натану удается известная афера вокруг результатов битвы при Ватерлоо, в результате которой в условиях биржевой паники, вызванной слухами о поражении союзников, под его контроль попадает Банк Англии. Национализированный в 1946 году лейбористским правительством Клемента Эттли, он и сегодня по факту управляется Ротшильдами через финансовую компанию Jardine Matheson (JM), контролируемую семейством Кезуиков.

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Компания JM взросла и разбогатела на торговле наркотиками в Китае, развернувшейся после Опиумных войн XIX века. С тех пор она тесно связана с двумя британскими банками — HSBC и Standard Chartered. Помимо глобальных позиций (о которых ниже), они и сегодня сохраняют влияние на экономику Гонконга (Сянгана), обладая правом эмиссии гонконгского доллара.

Важно отметить, что именно Банк Англии, по информации американских исследователей Керби и Муллинса, является главным акционером ФРС, а его партнерами в этом «предприятии» выступает целая сеть, точнее несколько сетей олигархических банков, связанных не только с Ротшильдами. Но и с их протеже Морганами, Мозесами и Лазарами, а также с Рокфеллерами. Последние, кстати, тоже были представлены в истории пятью братьями, только не во втором, а в третьем поколении; распределение сфер деятельности между ними осуществлялось, однако, не по территориальному, а по «производственному» признаку. Политика и власть (Нельсон Рокфеллер, в 1974–1976 гг. — вице-президент США). Банки и политика (Дэвид, основатель Совета по народонаселению, из которого выросла повестка Римского клуба). Бизнес (Лоуренс). Нефть и политика (Уинтроп, в 1967–1971 гг. — губернатор Арканзаса, считается «крестным отцом» Билла Клинтона). Джон III (благотворительность). Двоюродными братьями пятерке Рокфеллеров приходились известнейшие в мировой политике братья Даллесы, настоящая карьера которых как раз и начиналась в Кёльне, где эмиссарам олигархов, возглавляемым директором Банка Англии Монтегью Норманом, в январе 1932 года в качестве будущего германского лидера и был представлен Гитлер.

Нельсон Рокфеллер

Маленький штрих. Исторически Рокфеллеры — такие же протеже или, точнее, эмиссары Ротшильдов, как Морганы & Co. Первый Рокфеллер, еще под фамилией Роггенфелдер, появился в США во время Второй войны за независимость в составе гессенского контингента британских войск, сформированного на деньги Майера Амшеля. Оставшись в Америке, он получил землю в Нью-Джерси, на которой, разумеется, «совершенно случайно» обнаружили нефть. И последующие комментарии здесь представляются излишними. Кроме одного: многие из нынешних нефтяных компаний в США — это региональные филиалы бывшей компании Standard Oil (SO). Разукрупнив ее в 1911 году своим «антимонопольным» решением, Верховный суд США утроил тогда суммарную капитализацию «нефтяного короля».

От лондонского Натана Ротшильда, точнее от его сына Лайонеля, первым получившего британский аристократический титул и ставшего членом палаты лордов, а также от парижского Джеймса (Якоба) берут начало по две ветви, с которыми и было связано множество европейских и мировых событий. В обеих династиях применительно к политике имеются главная и побочная ветви; так случилось, что сегодня последние вышли из тени порой на первые роли. Но обо всем по порядку. От британского Лайонеля Ротшильда одна ниточка тянется к Натану (Натаниэлю) Майеру, который сыграл важнейшую роль в создании в 1891 году первой теневой структуры концептуального управления — Общества Круглого стола (ОКС).

Мориц Даниэль Оппенгейм. Лайонель Ротшильд

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Участники ОКС:

— колонизатор Южной Африки и основатель De Beers Сесил Родс;

— правая рука Родса лорд Альфред Мильнер, который в будущем в качестве члена Военного кабинета финансировал и вооружал корниловский мятеж в России;

– Арнольд Тойнби, многолетний глава Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) — главного исторического и нынешнего think tank коллективного Запада, который возник в 1919 году и от которого в это же время отпочковался вашингтонский CFR — Совет по международным отношениям;

– главы британского МИД Эдуард Грэй и лорд Артур Бальфур и т.д.

Следующий в этой цепочке — один из сыновей Натаниэля — Уолтер Ротшильд. Именно ему как лидеру британских сионистов в декабре 1917 года упомянутый Бальфур адресовал декларацию о создании в Палестине еврейского государства, на основании которой Британия в 1922 году при поддержке ряда ведущих стран получила мандат на управление Палестиной. Запомним этот факт, он нам еще пригодится. Уолтер Ротшильд умер бездетным, а его титулы перешли к сыну скончавшегося раньше него младшего брата Чарльза — Виктору, известному многолетней работой в контрразведке MI-5, а затем в качестве главного советника премьера Маргарет Тэтчер. Следующим стал его сын, ныне здравствующий Джейкоб Ротшильд.

Вторая цепочка от Лайонеля потянулась к Леопольду, лишенному политических амбиций своего брата Натаниэля, сосредоточившемуся на бизнесе, и далее — к его сыну Энтони Густаву, чьим отпрыском и является скончавшийся на днях Ивлин де Ротшильд. В 1980 году между Ивлином и Джейкобом, точнее, его отцом Виктором пробежала «черная кошка», и британский филиал банка Rothshild & Sons перешел под контроль Ивлина. Джейкоб был выведен на семейную периферию, вплоть до запрета использовать знаменитую фамилию в бизнес-проектах. Опала просуществовала до 2004 года, когда Ивлин передал руководство банком Rothshild & Sons из Лондона в Париж — Давиду де Ротшильду. Осмотревшись, Джейкоб в мае 2012 года осуществил, пожалуй, главную сделку в своей жизни — обменялся активами с Дэвидом Рокфеллером. Вопреки спекуляциям на тему «покупки первым второго», серьезные эксперты увидели в этом два среза. Первый: раздел сфер глобального влияния между кланами соответственно в бизнесе и политике. И второй: заявку на формирование единого концептуального центра, оформление которого после внутриклановых событий 2004 года получило «второе дыхание». Здесь следует отметить итоги кризиса 2008–2009 годов, когда запустившие его олигархи проиграли партию России и Китаю, не добившись глобального дефолта и оказавшись вынужденными платить за издержки финансовой дестабилизации программами QE с «печатного станка». Это побудило олигархию к перегруппировке, отражением которой и стала сделка-2012.

Дэвид Рокфеллер. 1953

Каким образом вся эта история связывается с современной большой политикой, увидим. Но для этого рассмотрим французские ветви династии, в последние полтора века распространившие влияние и на Швейцарию, структура власти которой во главе с Федеральным советом воспроизводит модель «круглого стола», скопированную у британцев нацистской СС, только не с двенадцатью, а с семью участниками. Главная «политическая» ветвь тянется от Джеймса (Якоба) Ротшильда к его сыну Эдмону, который наряду с упомянутым британским Уолтером Ротшиьдом стал важнейшим координатором сионистского проекта и еще с 1882 году начал финансирование строительства в Палестине еврейских поселений. В 1897 году в Базеле созывается I сионистский конгресс, а перед XI конгрессом Эдмон де Ротшильд, долгое время враждовавший с основателем «политического», левого сионизма Теодором Герцлем, добивается переворота в Сионистской организации и приводит к руководству правого сиониста Хаима Вейцмана. «Сближение Ротшильда с сионизмом происходило затем так стремительно, — читаем у биографа семейства Ротшильдов Алекса Фрида, — что на встрече с Вейцманом, состоявшейся вскоре после своего четвертого визита в Эрец-Исраэль осенью 1914 года, он выразил решительную поддержку идеи создания в Стране Израиля независимого еврейского государства». Подробности, чтобы избежать «благородных» спекуляций, здесь; «выносом сора из избы» этого раскола как раз и является информсообщение об XI конгрессе, состоявшемся в сентябре 1913 года в Вене (конкретно: упоминаемое протестное письмо Макса Нордау, ближайшего соратника Герцля).

Добавим к этому, что разница между двумя сионизмами такова, что если левый ориентировался на фракционное внедрение в социалистические и социал-демократические партии (пример Бунда в РСДРП, от которого В. И. Ленин в борьбе за лидерство резко отмежевался), то правый сионизм ставил глобальные цели. Во-первых, доведение до полноценной государственности проекта Эрец-Исраэль, как раз и описанного Бальфуром в декларации Уолтеру Ротшильду, под который Британия и получила палестинский мандат; как видим, сионистский проект — следующая после банка Rothshild & Sons точка пересечения британской и французской ветвей этого олигархического клана. Во-вторых, с правым сионизмом связывается становление течения, которое во второй половине XX века получит название «христианского сионизма» или «христианского фундаментализма» и наряду с либертарианством и троцкизмом образует в качестве третьего источника и составной части нынешний неоконсерватизм с его идеями «глобальной демократической революции». (Концепция была официально обнародована Бушем-младшим в 2003 году в выступлении в Национальном фонде поддержки демократии — NED.) Кстати, решение о разделении Круглого стола на симбиоз британского Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) и американского CFR в 1919 году принималось на обеде у Эдмона де Ротшильда, который вместе с Уолтером Ротшильдом выступил главным организатором и спонсором сионистского проекта. Нельзя забыть и о роли полковника Хауса, «тени за троном» президента Вудро Вильсона. Именно он и подписал в декабре 1913 года проект закона о ФРС, разработанный в недрах Конгресса Нельсоном Олдричем, дедом пятерых братьев Рокфеллеров по материнской линии.

Вудро Вильсон

От Эдмона наследственная ниточка тянется к сыну Морису и внуку Эдмону II, ничем себя особо в политике не проявившим. И, наконец, к Бенджамину, чья неожиданная смерть в январе нынешнего, 2022 года в возрасте 57 лет наделала немало шума. Дело в том, что Бенджамин, на котором эта ветвь французских Ротшильдов пока и завершилась, по ряду оценок был достаточно глубоко внедрен в проект глобальной пандемии ковида, и его безвременная кончина порой рассматривается продуктом борьбы либо конкурирующих проектов, либо за лидерство в едином проекте. И здесь мы впервые, наконец, напрямую выходим на Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане, представленный общественности в ноябре 2020 года в качестве глобальной партии «нового миропорядка». Путь к нему прокладывался с помощью пандемии, однако с началом российской СВО в бывшей УССР глобальная ситуация кардинально поменялась, и не в пользу «глобальных заговорщиков», чей головой выступил Клаус Шваб с его давосским ВЭФ и планом «великой перезагрузки». К феномену Совета мы еще обратимся, но подробности, чтобы не повторяться, автором были изложены здесь.

Вторая ветвь французских Ротшильдов от Джеймса (Якоба) через сына Альфонса и внука Эдуарда, серьезного следа в политике не оставивших, протягивается к Ги де Ротшильду и его отпрыску, ныне здравствующему Давиду, тому самому. Отметим, что Ги дважды участвовал в крупных аферах по наращиванию влияния в политике через бизнес. И если первый прецедент с отъемом у него собственности гитлеровскими захватчиками с последующим восстановлением в правах «с верхом» после 1945 года можно списать на «патриотическую» позицию, то второй — с таким же отъемом, который был осуществлен социалистическим правительством Франсуа Миттерана с возвратом, опять «с верхом» при Жаке Шираке, проливает свет на подлинную историю Пятой республики, в которой практически все президенты, начиная с Шарля де Голля, либо были связаны с Банком Ротшильда — парижским филиалом Rothshild & Sons (Валери Жискар-д’Эстен, сами Миттеран и Ширак, Николя Саркози, Франсуа Олланд), либо напрямую из него выходили (Жорж Помпиду, а также Эммануэль Макрон). Кстати, учителем последнего был видный глобалист Жак Аттали, возглавлявший при Миттеране комитет реформ, в котором нынешний хозяин Елисейского дворца и был трудоустроен.

Отпрыском Ги де Ротшильда и является Давид, консолидировавший в 2004 году активы и управление банком Rothshild & Sons. Первое, что было проделано, Ротшильды вывели этот банк из «золотой пятерки» лондонских фиксингов по установлению цены на золото, передав место банку Barclays, которому затем, в ходе кризиса 2008–2009 годов отошли американские активы обанкроченного банка Lehman Brothers (LB).

Давид Ротшильд Michael Thaidigsmann

СПРАВКА:

Банкротство LB очень походит на операцию прикрытия с заметанием следов. Дело в том, что именно этим банком еще в 1977 году была поглощена скандально знаменитая компания Kuhn, Loeb & Co, тесно связанная с участниками пула основателей ФРС — Шиффом и братьями Варбургами. Это эмиссары Ротшильдов, которые, последовательно эмигировав из Европы в США, образовали с Куном и Лоебом финансово-семейный конгломерат путем перекрестных браков и пакетов акций. Новые хозяева компании приняли активное участие в революционных событиях в России, финансируя ниспровергателей самодержавия.

В 2015 году «пятерка» уступила место «тринадцатке», в которую наряду с упоминавшимися HSBC и Standard Chartered вошли Morgan Stanley, J. P. Morgan Chase, а также троица госбанков Китая, включенная по инерции расчета на существовавший до середины первого срока у власти Си Цзиньпина проект раздела КНР на север и юг.

Суммируем. Во французской ветви у руля встал Давид де Ротшильд, монопольный акционер банка Rothshild & Sons; параллельная ветвь обнулилась со смертью Бенджамина Ротшильда. В Туманном Альбионе теперь, после смерти Ивлина де Ротшильда, остался здравствовать его визави Джейкоб, связанный сделкой-2012 с Рокфеллерами (правда, до конца непонятно, с кем именно, ибо контрагент Дэвид Рокфеллер весной 2017 г. также ушел в мир иной, но свято место пусто не бывает). Что остается? Чистая политика, стремительно выходящая вперед бизнеса, тесно связанная с упомянутым Советом по инклюзивному капитализму при Ватикане, который наряду с папой Римским Франциском возглавляет вдова почившего Ивлина — Линн де Ротшильд.

«Великая перезагрузка» Шваба вместе с проектом «ковид», составившая идеологию Совета, организационной основой которого выступает альянс олигархии с прикормленными структурами «глобального гражданского общества», то есть совокупности НКО, хотя и «прибита» СВО, но с повестки дня не снята. Насколько оправданы конспирологические измышления, что Бенджамину Ротшильду «уйти помогли», история умалчивает. С одной стороны, в клане по-прежнему в силе завещание Майера Амшеля, запрещающее выносить споры наружу; с другой, имеются нюансы, главный из которых — предполагаемое право, если противоречия не разрешаются по-доброму, завершать их негласными приговорами. Правда, не только внутри семьи и не только смертными (пример бывшего шефа МВФ Доминика Стросс-Кана). Авторская версия сводится к тому, что в условиях вакуума, возникшего в клане Рокфеллеров со смертью последнего из пятерки братьев — Дэвида, просела политическая составляющая совместного олигархического проекта. Ротшильды решили ее по собственному разумению — созданием «инклюзивного» ватиканского Совета. Межклановый раздел бизнеса и политики уступил место внутреннему, в рамках которого французская ветвь (Давид де Ротшильд) отвечает за финансы, а политика передана британской ветви (Линн де Ротшильд). Этой расстановке сил смерть Ивлина де Ротшильда никак не препятствует, он давно уже в силу более чем 90-летнего возраста был не у дел, а две ветви надежно соединяются не только банком Rothshild & Sons, но и Ватиканом — через систему совместных банков, инкорпорированных в крупные банковские сети. Совет во главе с Франциском и Л. Де Ротшильд переносит эту олигархическую консолидацию в политическую сферу. Однако после начала СВО, которая переломила ковид-тренд, активность этого Совета существенно снизилась. Отдавая себе отчет, что мир находится в стадии динамических перемен, остается только наблюдать.