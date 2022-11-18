Великий Новгород, 18 ноября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Для семей сотрудников правоохранительных органов, участвующих в специальной военной операции, в Новгородской области вводят дополнительные меры поддержки. Об этом 18 ноября рассказали в пресс-службе правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Губернатор области Андрей Никитин анонсировал подписание указа о поддержке семей мобилизованных военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

«В ближайшее время я подпишу указ о том, что региональные меры социальной поддержки, которые действуют в отношении мобилизованных военнослужащих российской армии, также будут распространяться на весь период СВО на семьи сотрудников всех правоохранительных органов», — заявил губернатор.

В Росгвардии уточнили, что этими мерами в регионе смогут воспользоваться около ста семей.

Напомним, что в Новгородской области уже реализуется ряд мер. Дети военнослужащих могут получить бесплатные путёвки в места оздоровления, бесплатное питание и проезд в общественном транспорте. Предусмотрены и другие меры поддержки семей мобилизованных.