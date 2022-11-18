Манчестер, Великобритания, , 18:12 — REGNUM 37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру футболиста в 40 лет.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Я хочу играть еще два или три года. Это максимум. Хочу закончить карьеру в 40. Считаю, это хороший возраст… Но я не знаю. Неизвестно, каким будет будущее. Иногда ты строишь какие-то планы на жизнь, но, как я уже много раз говорил, жизнь динамична. Никогда не знаешь, что случится», — цитирует сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 16 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также португалец получил две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен расторгнуть контракт с Роналду. Руководство клуба считает, что португалец нарушил условия договора.