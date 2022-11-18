Мадрид, , 18:23 — REGNUM Испанские судмедэксперты назвали наиболее вероятную причину смерти американского актера Брюса Ли. Об этом сообщает издание Clinical Kidney Journal.

Брюс Ли Цитата из к/ф «Большой босс». Реж. Ло Вэй. 1971. Гонконг — Таиланд

Ученые проанализировали образ жизни артиста в последние месяцы до кончины, исследовали показания его родных и данные вскрытия, установив, что смерть наступила из-за гипонатриемии. Подобный синдром представляет собой задержку жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению количества натрия в крови до критической отметки.

Такое может случиться в результате заболевания или употребления большого количества воды в течение длительного времени.

Напомним, Брюс Ли скончался в 1973 году, ему на тот момент было 32 года. Артист умер от отека мозга, наступившего по до сих пор неизвестным причинам.

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