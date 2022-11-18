Калуга, 18 ноября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Бывший сотрудник отдела снабжения завода, расположенного в Калуге, признан виновным в совершении семи фактах получения взяток, сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

В период с 2017 по 2020 год осужденный посредством безналичных платежей получал от представителей контрагентов, с которым у завода был заключен договор поставки черной и цветной металлургии, денежные средства за заключение договоров поставки и за избежание санкций и расторжения договора при просрочке сроков поставки. Всего осужденный получил взяток на 465 тысяч рублей.

Приговором суда бывшему снабженцу назначено наказание в виде штрафа в размере трёх миллионов рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Калужской области в 2021 году было возбуждено порядка 110 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Основную часть составили дела о получении и даче взяток, мошенничестве, присвоении и растрате с использованием должностного положения. Направлены в суд уголовные дела в отношении 33 лиц по обвинению в 114 коррупционных преступлениях.