Валенсия, Испания, 18 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. 27-летний фланговый атакующий защитник «Валенсии» и сборной Испании по футболу Хосе Луис Гайя пропустит чемпионат мира 2022 года из-за травмы. Об этом 18 ноября сообщает издание Marca.

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По информации источника, футболист получил растяжение связок ахиллова сухожилия, вследствие чего был исключен из-за заявки национальной команды на турнир.

23 ноября сборная Испании в матче первого тура групповой стадии мундиаля сыграет со сборной Коста-Рики. Встреча пройдет на стадионе «Аль Тумама», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Хосе Луис Гайя принял участие в десяти матчах за «летучих мышей», в которых отметился двумя голевыми передачами и получил одну желтую карточку.