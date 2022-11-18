Москва, , 18:08 — REGNUM Бандеровские боевики — это живодёры и выродки, сообщает 18 ноября Минобороны РФ.

Украинские боевики Цитата из к/ф «Донбасс. Окраина», реж. Ренат Давлетьяров. 2019. Россия

Комментируя появившиеся в интернете видео массовой кровавой расправы ВСУ над безоружными российскими военнопленными в Донбассе, пресс-служба Минобороны РФ подчёркивает, что киевский режим во главе с Зеленским и его покровители — живодёры.

В сообщении отмечается, что невозможно «представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных» то, что попало на видео — «намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных» российских военных.

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление, — отмечают в Минобороны РФ. — Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями».

Российское оборонное ведомство подчёркивает, что Зеленскому ещё придётся ответить за каждого замученного и убитого пленного.

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