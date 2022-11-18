Трубчевский район, Брянская область, 18 ноября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли 18 ноября посёлок Белая Берёзка в Брянской области. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

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В результате обстрела повреждена линия электропередач, в посёлке отсутствует электричество.

«Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после прекращения обстрелов и работы оперативных служб», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в окрестностях брянского села Азаровка автомобиль местных жителей наехал на мину, один человек погиб, второй госпитализирован.