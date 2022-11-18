Москва, , 17:56 — REGNUM Законопроект об обязанности самозанятых указывать свои данные при рекламе товаров внесла в Госдуму депутат Альфия Когогина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

В сопроводительных материалах депутат пояснила, что сейчас фактических запретов на использование рекламы физическим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», законодательство не содержит. Вместе с тем, для создания равных условий размещения рекламы, соблюдения права потребителя на получение сведений о продавце, рекламирующем товар, требуется уточнение действующего законодательства, уверена парламентарий.

Законопроектом предлагается закрепить за физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обязанность по указанию своих сведений как продавцов в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи, а именно фамилии, имени, отчества, идентификационного номера налогоплательщика физического лица. По мнению автора законопроекта, это позволит не только регламентировать правила предоставления рекламных услуг в отношении самозанятых, в особенности на площадках агрегаторов и маркетплейсов, но и обеспечить защиту прав граждан как потребителей на получение необходимой и достоверной информации о продавце.

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