Херсон, 18 ноября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Повестки о мобилизации начали раздавать жителям Херсона пособники киевского режима. Об этом сообщается 18 ноября в тг-канале Скадовского района Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Вчера возвращался с работы, по дороге домой вручили повестку», — приводит телеграм-канал сообщение местного жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 октября власти Херсонской области организовали перемещение жителей с правобережной части в более безопасные районы региона. После этого российские вооружённые силы по приказу высшего командования передислоцировались на левый берег Днепра. По последним данным, нацисты расправились в Херсоне уже более чем с сотней жителей, которых заподозрили в пророссийских взглядах.