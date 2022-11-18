Краснодар, , 17:47 — REGNUM 23 ноября футбольный клуб «Краснодар» в матче 5-го тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Сергей Карасев Fc-anji.ru

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Максим Гаврилин и Владимир Миневич.

На данный момент «Локомотив» с двумя победами и семью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Краснодар», набрав семь очков, располагается на третьей позиции.

В последний раз «Краснодар» и «Локомотив» играли между собой 14 сентября в матче второго тура групповой стадии. Тот матч завершился победой «железнодорожников» в серии пенальти со счетом 3:1.